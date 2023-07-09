До дня народження Кузьми відбудуться концерти й в інших українських містах. 19 серпня – в Києві, а 20 серпня – в Одесі, повідомляє 24 Канал.

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Для фестивалю обрали особливу дату

Концерти з назвою "Шампанські очі" (так називається одна із пісень "Скрябіна") відбувалися вже двічі – їх започаткували батьки Андрія Кузьменка з VINIL Concert Agency. Цьогоріч концерт вперше пройде у форматі фестивалю. "Це буде особлива дата, адже у 2023-му Кузьма святкував би свій ювілей", – наголосили організатори заходу.

Хто із зірок виступатиме на сцені фестивалю:

Ірина Білик;

Олександр Пономарьов;

Тарас Тополя;

Михайло Хома;

Pianoбой;

Арсен Мірзоян;

DILYA;

Lizgunova;

Ivan NAVI;

та інші популярні виконавці.

"Його пісні стали народними, їх співають серцем і душею мільйони українців по всьому світу! І для нас він завжди живий, поки лунають його хіти", – підкреслили у VINIL Concert Agency.

Зверніть увагу! Фестиваль "Шампанські очі" розпочнеться у Львові 17 серпня о 18:00 у !FESTrepublic. Вартість квитків стартує від 790 гривень.

Кадри із концерту "Шампанські очі" у 2022 році: дивіться відео

Кузьмі могло б бути 55 років

2 лютого 2015 року Андрій Кузьменку потрапив у автокатастрофу на Дніпропетровщині. Тоді співак повертався із Кривого Рогу, де напередодні мав концерт. Автомобіль співака зіткнувся з молоковозом. Від отриманих травм Кузьма загинув на місці, постраждали ще 2 жінки – адміністраторка виконавця та пасажирка молоковозу.

Нещодавно фронтмен "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук опублікував щемливий допис про Кузьму. Він послухав ранній альбом "Скрябіна" і відчув ностальгію. "Господи, як хочеться повернутись в ті часи хоч на мить. Як хочеться, щоб Кузьма був тут, поруч з нами", – написав виконавець у квітні 2023 року.