До дня народження Кузьми відбудуться концерти й в інших українських містах. 19 серпня – в Києві, а 20 серпня – в Одесі, повідомляє 24 Канал.
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Для фестивалю обрали особливу дату
Концерти з назвою "Шампанські очі" (так називається одна із пісень "Скрябіна") відбувалися вже двічі – їх започаткували батьки Андрія Кузьменка з VINIL Concert Agency. Цьогоріч концерт вперше пройде у форматі фестивалю. "Це буде особлива дата, адже у 2023-му Кузьма святкував би свій ювілей", – наголосили організатори заходу.
Хто із зірок виступатиме на сцені фестивалю:
- Ірина Білик;
- Олександр Пономарьов;
- Тарас Тополя;
- Михайло Хома;
- Pianoбой;
- Арсен Мірзоян;
- DILYA;
- Lizgunova;
- Ivan NAVI;
- та інші популярні виконавці.
"Його пісні стали народними, їх співають серцем і душею мільйони українців по всьому світу! І для нас він завжди живий, поки лунають його хіти", – підкреслили у VINIL Concert Agency.
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Кузьмі могло б бути 55 років
2 лютого 2015 року Андрій Кузьменку потрапив у автокатастрофу на Дніпропетровщині. Тоді співак повертався із Кривого Рогу, де напередодні мав концерт. Автомобіль співака зіткнувся з молоковозом. Від отриманих травм Кузьма загинув на місці, постраждали ще 2 жінки – адміністраторка виконавця та пасажирка молоковозу.
Нещодавно фронтмен "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук опублікував щемливий допис про Кузьму. Він послухав ранній альбом "Скрябіна" і відчув ностальгію. "Господи, як хочеться повернутись в ті часи хоч на мить. Як хочеться, щоб Кузьма був тут, поруч з нами", – написав виконавець у квітні 2023 року.