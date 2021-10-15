Композитор Ганс Циммер завів акаунт у тіктоці та закликає підписників зіграти з ним дуетом

15 жовтня 2021 , 13:02
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Джерело:

інстаграм Hans Zimmer

Композитор, який написав музику до культового фільму Дені Вільнева "Дюна", Ганс Циммер зареєструвався в соцмережі TikTok. Про це він повідомив 14 жовтня на своїй сторінці в інстаграмі.

Ганс Циммер опублікував у своєму інстаграмі ролик, в якому розповів, що завів акаунт у тіктоці. У відео композитор закликав своїх підписників приєднатися до його нової сторінки та зіграти разом з ним композицію з фільму "Дюна".

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На новоствореній сторінці композитор поділився уривком з саундтреку до фільму "Дюна" Дені Вільнева. Циммер запустив творчий челендж, пов'язаний з музичною темою фільму – він запропонував користувачам за допомогою спеціальної функції тікток записати на відео дует, як вони грають разом з композитором. А під кожним такими відео ставити хештег #DuneMovieDuet ("ДуетФільмаДюна").

Це була неймовірна пригода – працювати над музикою до цього фільму. І я подумав, що ви хотіли б приєднатися до мене в цій пригоді,
– сказав композитор.

 

У коментарях на сторінці композитора користувачі пишуть, що не можуть повірити, що по той бік екрану знаходиться справжній Ганс Циммер.

@hanszimmer

TikTok,##duet “Paul’s Dream” fromDunewith me.I can’t wait to see what you dream up!##DuneMovieDuet

♬ original sound - Hans Zimmer

Окрім того,  володар премій "Оскар", "Еммі" і "Греммі" Ганс Циммер виступив композитором до таких до стрічок:

  • "Король Лев";
  • "Темний лицар";
  • "Інтерстеллар";
  • "Пірати Карибського моря";
  • "Гладіатор";
  • "Дюнкерк";
  • "Той, що біжить по лезу 2049".

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Автор: Тата Шаргородська