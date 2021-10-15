Композитор Ганс Циммер завів акаунт у тіктоці та закликає підписників зіграти з ним дуетом

Композитор, який написав музику до культового фільму Дені Вільнева "Дюна", Ганс Циммер зареєструвався в соцмережі TikTok. Про це він повідомив 14 жовтня на своїй сторінці в інстаграмі.

Ганс Циммер опублікував у своєму інстаграмі ролик, в якому розповів, що завів акаунт у тіктоці. У відео композитор закликав своїх підписників приєднатися до його нової сторінки та зіграти разом з ним композицію з фільму "Дюна".

Це цікаво Обираємо талісман: тварини, які приносять удачу гравцям в азартних іграх

На новоствореній сторінці композитор поділився уривком з саундтреку до фільму "Дюна" Дені Вільнева. Циммер запустив творчий челендж, пов'язаний з музичною темою фільму – він запропонував користувачам за допомогою спеціальної функції тікток записати на відео дует, як вони грають разом з композитором. А під кожним такими відео ставити хештег #DuneMovieDuet ("ДуетФільмаДюна").

Це була неймовірна пригода – працювати над музикою до цього фільму. І я подумав, що ви хотіли б приєднатися до мене в цій пригоді,

– сказав композитор.

У коментарях на сторінці композитора користувачі пишуть, що не можуть повірити, що по той бік екрану знаходиться справжній Ганс Циммер.

Окрім того, володар премій "Оскар", "Еммі" і "Греммі" Ганс Циммер виступив композитором до таких до стрічок:

"Король Лев";

"Темний лицар";

"Інтерстеллар";

"Пірати Карибського моря";

"Гладіатор";

"Дюнкерк";

"Той, що біжить по лезу 2049".

До теми Пікассо, Мунк, Клімт, Ротко: 10 унікальних картин, які зібрали на аукціонах рекордні суми