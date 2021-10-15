Ханс Циммер опубликовал в своем инстаграме ролик, в котором рассказал, что завел аккаунт в тиктоке. В видео актер призвал своих подписчиков присоединиться к его новой странице и сыграть вместе с ним композицию из фильма "Дюна".
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На вновь созданной странице композитор поделился отрывком из саундтрека к фильму "Дюна" Дени Вильнева. Циммер запустил творческий челлендж, связанный с музыкальной темой фильма – он предложил пользователям с помощью специальной функции тикток записать на видео дуэт, как они играют вместе с композитором. А под каждым такими видео ставить хэштег #DuneMovieDuet ("ДуэтФильмаДюна").
Это было невероятное приключение – работать над музыкой к этому фильму. И я подумал, что вы хотели бы присоединиться ко мне в этом приключении,
– сказал композитор.
В комментариях на странице композитора пользователи пишут, что не могут поверить, что по ту сторону экрана находится настоящий Ханс Циммер.
Кроме того, обладатель премий "Оскар", "Эмми" и "Грэмми" Ханс Циммер выступил композитором к таким к лентам:
- "Король Лев";
- "Темный рыцарь";
- "Интерстеллар";
- "Пираты Карибского моря";
- "Гладиатор";
- "Дюнкерк";
- "Бегущий по лезвию 2049".
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