Ханс Циммер опубликовал в своем инстаграме ролик, в котором рассказал, что завел аккаунт в тиктоке. В видео актер призвал своих подписчиков присоединиться к его новой странице и сыграть вместе с ним композицию из фильма "Дюна".

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На вновь созданной странице композитор поделился отрывком из саундтрека к фильму "Дюна" Дени Вильнева. Циммер запустил творческий челлендж, связанный с музыкальной темой фильма – он предложил пользователям с помощью специальной функции тикток записать на видео дуэт, как они играют вместе с композитором. А под каждым такими видео ставить хэштег #DuneMovieDuet ("ДуэтФильмаДюна").

Это было невероятное приключение – работать над музыкой к этому фильму. И я подумал, что вы хотели бы присоединиться ко мне в этом приключении,

– сказал композитор.

В комментариях на странице композитора пользователи пишут, что не могут поверить, что по ту сторону экрана находится настоящий Ханс Циммер.



Кроме того, обладатель премий "Оскар", "Эмми" и "Грэмми" Ханс Циммер выступил композитором к таким к лентам:

"Король Лев";

"Темный рыцарь";

"Интерстеллар";

"Пираты Карибского моря";

"Гладиатор";

"Дюнкерк";

"Бегущий по лезвию 2049".

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