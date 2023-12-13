Обурений чоловік повернувся на місце своєї колишньої роботу.

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Все дійство він вирішив зняти на відео.

Що утнув розлючений експрацівник

Чоловік повернувся до магазину, де він ще донедавна працював. Він пояснив, що його звільнили "за першою вимогою". Тож, він вирішив повернутися і перевірити, чи сумують за ним колеги та, чи добре вони справляються зі своїми обов'язками.

Незадоволений колишній співробітник починає брати іграшки з полиці й складати їх на підлогу, кажучи при цьому:

Кого б вони не найняли для розподілу іграшок, вони роблять непогану роботу.

Але на цьому пакості не зупинилися. Він кладе гарбузи на підлогу, знімає з полиць великі контейнери і катається на маленькому триколісному велосипеді, а потім ставить його на стелаж – але не в тому місці. Чоловік аргументував свої дії тим, що він тепер клієнт, який платить, тож може робити все, що завгодно.

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Важливо! Однак пізніше чоловік записав ще одне відео, в якому показав, що все це було жартом. Потім він почав класти все на місце, але додав, що інший покупець пішов за його поганим прикладом і почав кидати речі на підлогу.

Раніше ми писали про жінку, яка кинула миску з їжею в обличчя працівниці закладу швидкого харчування. Потерпіла звернулася до суду і той виніс справедливе рішення. Тепер агресорка мусить 2 місяці відпрацювати у закладі швидкого харчування.

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