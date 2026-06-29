Каліфорнійка Керрі Енн Снур та її донька Джордан каталися на конях у районі гори Шаста. Вони зовсім не використовували маршрут Рандонавтики, але все одно натрапили на дещо дуже моторошне. Раптом серед дерев вони почули дивний звук. Те, що було далі, дуже сильно здивувало жінок. Про свою неочікувану знахідку Керрі розповіла в Instagram.

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Американки виявили в горах моторошне сховище, що видавало дивні звуки

В Instagram Керрі цій знахідці присвячено кілька відео. Перебуваючи на кінній прогулянці, вона ніяк не очікувала побачити у горах щось подібне. Жінки зійшли зі стежки, коли почули в кущах дивний звук. Він одразу привабив їх. Коли мама та донька підійшли ближче, то побачили купу блютуз-колонок на сонячних батареях, що стирчали з землі.

Це справжній апокаліпсис. Хтось тут когось викликає. Виявилося, що це було понад 100, а може, навіть 200 сонячних Bluetooth-колонок, розкиданих навколо. Вони видавали білий шум. З тих, що стояли окремо, можна було почути людський голос, який повторював мантру,

– розповіла Снур.

Жінка каже, що було таке враження, що всі ці колонки промовляють якийсь однаковий текст про спасіння, але вони були не синхронізовані й тому видавали білий шум.

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Мета встановлення цих систем досі залишається невідомою. Поблизу на багато кілометрів немає жодного житла, тому колонки не могли використовувати для відлякування когось чи чогось. Снур навіть повернулася на місце вже ближче до вечора, щоб знову зняти ці колонки.

Моторошні колонки в горах США: дивіться відео

Жінка висунула теорію, що це може бути маячна система лемурійців. Згідно з місцевими легендами, усередині гори Шаста розташоване підземне місто Телос. Там нібито живуть нащадки жителів зниклого континенту Лемурія. Легенди описують їх як технологічно розвинену цивілізацію, яка здатна подорожувати між вимірами та контактувати з інопланетянами. Цю гору взагалі давно пов'язують із містикою: від індіанських божеств до снігової людини та НЛО.

Реакція мережі на дивні колонки

Відео жінки назбирали багато тисяч переглядів. Підписники Снур зійшлися на думці, що ця місцина має дуже моторошний вигляд. Хтось вважає, що за допомогою цих звуків місцеві жителі намагаються заманити снігову людину. Інші користувачі припустили, що це діяльність культу чи спосіб відлякування вовків, демонів чи іншої нечисті.

Пізніше Снур провела власне невеличке розслідування. Виявилося, що вся ця апаратура розташована на приватній території, яка межує з державними землями Каліфорнії. Проте жінка досі не має жодного уявлення, хто і навіщо поставив туди ці колонки.