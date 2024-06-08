Ексмер Ріо-де-Жанейро взяв участь у засіданні міськради сидячи на унітазі: курйозне відео

Колишній мер Ріо-де-Жанейро Сезар Майя долучився до онлайн-засідання міськради з туалету. У ході розмови його камера опустилася вниз, показавши незвичну локацію політика.

Присутні на засіданні звернули на це увагу і ледь стримували свої емоції. Курйоз тривав зовсім недовго, адже голова сесії ввічливо попросив Сезара вимкнути камеру.

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Курйоз з ексмером Ріо-де-Жанейро

У середу, 5 червня Сезар Майя брав участь в обговоренні питань культурної спадщини через відеозв'язок. Як виявилося, він долучився до конференції прямо з туалету. В один момент Майя випадково опустив камеру ноутбука, що лежав у нього на колінах, і всі присутні побачили, що той сидить на унітазі.

Організатор сесії Пабло Мелло намагався продовжувати порядок денний. Проте політик ледь стримував сміх, але йому все ж довелося делікатно попросити Сезара вимкнути камеру: "Я прошу вас, будь ласка, вимкніть камеру".

Сезар Майя долучився до засідання з туалету: дивіться відео

Ролик став вірусним у мережі, тому раднику колишнього мера довелося пояснити ситуацію. За його словами, Сезару раптово стало погано, але він не хотів упустити суть розмови, саме тому продовжив конференцію з туалету.

Раніше ми писали про те, що британські правоохоронці 4 роки шукали злочинців, які вкрали унітаз Бленхеймського палацу в Англії. Цей виріб зроблено з чистого золота. Співробітники поліції долини Темзи висунули обвинувачення 4 чоловікам.