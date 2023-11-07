І от нарешті після стількох років пошуків співробітники поліції долини Темзи висунули обвинувачення 4 чоловікам.

Дивіться також "Люди переходять всі межі": туристи заради селфі змусили поні зірватися з обриву

Саме вони, на думку правоохоронців, і винні у крадіжці унітаза. Мовиться про:

39-річного Джеймса Шина, який був звинувачений за одним пунктом у крадіжці зі зломом, одним пунктом у змові з метою передання злочинного майна й одним пунктом у передання злочинного майна;

38 річного Майкла Джонса, який був обвинувачений за одним пунктом у крадіжці зі зломом;

35 річного Фреда Доу та 39 річного Бора Гуккука, які обвинувачуються за одним пунктом у змові з метою передачі злочинного майна.

Усі вони постануть перед магістратським судом Оксфорда 28 листопада,

– заявив представник прокуратури.

Відомо, що крадіжка художньої інсталяції сталася ще 14 вересня 2019 року.



Який вигляд мав викрадений золотий унітаз / Фото Metro

Раніше ми писали про жінку, яка вигадала цікавий спосіб, щоб помститися колезі по роботі. Річ у тім, що анонім постійно брав без дозволу її пляшку з вершками. Це тривало не один день, тому вона розробила жорсткий план помсти.