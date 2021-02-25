Коли щось пішло не так: 30 фейлів від людей, у яких видався поганий день – курйозна добірка

Невдалі дні бувають у кожного з нас. Коли таке трапляється, краще не сумувати, а відпочити та спробувати забути про свої негаразди. Для цього можна зустрітися з друзями, подивитися улюблене кіно або ж переглянути нашу добірку і переконатися, що у вас все не так погано, як здається.

Авторів цих світлин спіткало чимало невдач, які здатні зіпсувати день будь-кому. Попри це, курйозна добірка з фейлами інших людей працює у зворотному напрямку, і покращує настрій кожному, хто її перегляне.

Це кумедно Щеня хаскі пофарбувало язик в синій колір, розжувавши коробку з фарбою для волосся власниці

"Я азіат, а функція розпізнавання обличчя у телефоні просить мене відкрити очі ширше"

"Акула, яку я фотографував, вкрала мою камеру"

"Я перекинув 50 тисяч малесеньких намистин і тепер сортую їх вручну"

"Мій бос подрібнив у шредері конверт, що лежав на його столі. Він не знав, що там готівка"

"Хтось випадково увімкнув систему пожежогасіння"

"У мене алергія майже на все"

"Доброго ранку"

"Я сходив у похід"

"Сьогодні ми встановили нову скляну електроплиту"

"У компанії, де я працюю, оголосили, що зроблять подарунки найкращим працівникам. Ми отримали маски"

"Не залишайте свій каяк на сонці"

"Це новий монітор. Сьогодні я підковзнувся та вдарився об стіл, а він впав та зламався"

"Я готую настільки жахливо, що навіть гриль здивований"

"Якщо коротко – я побачив таргана"

"Я орендувала цю квартиру 2 роки, а завтра переїжджаю. Прибираючи перед від'їздом, я розбила дверцята духовки"

"Ми йшли до цієї печери 2 години. Вона нікуди не веде"

"Хтось розрізав дах моєї незамкненої машини"

"Рукавичка порвалася, коли я фарбувала волосся"

"Ця поїздка закінчилася погано"

"2020 рік в одному фото"

"Ширина туалетного паперу на заправці"

"Lamborghini Huracan затопило під час дощу. Автомобіль не був застрахований"

"Мій друг не перевірив спідню білизну перед тим, як одягнути її"

"Це трапилося о 5 ранку. Це був майже серцевий напад"

"Я скинув третину своєї ваги, і нарешті не вважав себе занадто товстим. Але туалет з цим не погодився"

"А як там ваш день?"

"Моя мама розлила на підлогу 10 літрів меду"

"Я вирішив, що сонцезахисний крем не потрібний"

"Сьогодні мій випускний"

"Мені потрібно замінити акумулятор"

Ще більше курйозів Фейли, в які важко повірити: добірка фото людей, чий день пройшов гірше, ніж у вас