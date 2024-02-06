Чоловік знайшов рідкісну монету, яка зробила його багатієм

Колекціонер монет Джон Тернер з Британії, перевірявши мішки з пожертвами, знайшов срібну монету датовану 1813 роком. Інтуїція підказала чоловікові, що знахідка може мати неабияку цінність.

70-річний чоловік перевірив монету за допомогою спеціальної експертизи.

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У чому полягає цінність монети

Вона підтвердила, що це 15 пенсів з Нового Південного Уельсу – одна з перших монет, викарбуваних в Австралії. Подібні раритети були переплавлені у 1840-х роках, тому збережені примірники є вкрай рідкісними та коштовними.

Я почав колекціонувати британські монети, коли був підлітком, а пізніше також збирав гроші британської імперії, тож у мене вже були певні знання, на які я міг спиратися. Також я багато чого навчився, займаючись волонтерством,

– додав Джон.

Вражає, але аукціонний дім Noonans оцінив знахідку у 5 – 7 тисяч фунтів стерлінгів (орієнтовно 6 – 9 тисяч євро). Вторговані кошти Джон передав благодійній організації Oxfam, де він волонтерить вже 10 років.



Аукціонний дім Noonans оцінив знахідку у 5 – 7 тисяч фунтів стерлінгів / Фото Apex

Представник аукціонного дому Noonans Тім Вілкс підкреслив, що попит на ранні австралійські монети залишається високим, тож він сподівається, що продаж 6 лютого буде успішним.

Раніше француз Жюльєн Навас під час візиту до США знайшов дещо цінне у багнюці. Він довго не міг повірити, що йому могло так пощастити.