Рукопис датується серединою 3-го та початком 4-го століття й містить два найдавніших тексти Біблії — "Книгу пророка Іони" і "Послання Петра".

Дивіться також Ледь не 7 мільйонів доларів: колекцію годинників Сільвестра Сталлоне продали за шалену суму

Який вигляд має книга

Відомо, що сторінки книги не скріплені між собою, а зберігаються окремо у скляних рамах та дерев'яних скринях. Твори написані у переломний період історії, коли віра людей у багатьох богів відмирала, а християнство ставало дедалі популярнішим.

Довідка. Кодекс Кросбі-Шойєна – одна з трьох найбільших знахідок 20 століття, яка зробила революцію у вивченні християнства. Це найдавніша з відомих книг, що зберігалась у приватних руках, і водночас одна з найдавніших книг, що взагалі існують.

До 1981 року книга зберігалась в Університеті Міссісіпі (США), а пізніше, в 1988 році, її викупив норвезький колекціонер манускриптів, доктор Мартін Шойєн. Рукопис пролежав недоторканим у пустелі близько 1500 років.

Зараз книгу придбали за вражаючу суму у розмірі 3 065 000 фунтів стерлінгів.



Який вигляд має книга / Фото Christie's

Раніше ми писали, що фігурку Боба Фетта із "Зоряних воєн" стала найдорожчою іграшкою, проданою за рекордні 525 000 доларів. Унікальність фігурки полягає у тому, що збереглися лише 2 такі іграшки, одна з них розфарбована вручну.