Рукопись датируется серединой 3-го и началом 4-го века и содержит два древнейших текста Библии - "Книгу пророка Ионы" и "Послание Петра".

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Как выглядит книга

Известно, что страницы книги не скреплены между собой, а хранятся отдельно в стеклянных рамах и деревянных сундуках. Произведения написаны в переломный период истории, когда вера людей во многих богов отмирала, а христианство становилось все популярнее.

Справка. Кодекс Кросби-Шойена – одна из трех крупнейших находок 20 века, которая произвела революцию в изучении христианства. Это древнейшая из известных книг, хранившаяся в частных руках, и одновременно одна из древнейших книг, вообще существующих.

До 1981 года книга хранилась в Университете Миссисипи (США), а позже, в 1988 году, ее выкупил норвежский коллекционер манускриптов, доктор Мартин Шойен. Рукопись пролежала нетронутой в пустыне около 1500 лет.

Сейчас книгу приобрели за впечатляющую сумму в размере 3 065 000 фунтов стерлингов.



Как выглядит книга / Фото Christie's

Ранее мы писали, что фигурка Боба Фетта из "Звездных войн" стала самой дорогой игрушкой, проданной за рекордные 525 000 долларов. Уникальность фигурки заключается в том, что сохранились только 2 такие игрушки, одна из них раскрашена вручную.