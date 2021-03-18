Гурт BTS потрапив до Книги рекордів Гіннеса: їхній кліп одночасно дивилися мільйони людей

Корейський K-pop гурт BTS побив світовий рекорд. Їхній кліп на пісню Dynamite одночасно дивилася максимальна кількість людей в історії.

Прем'єра відеокліпу відбулася 21 серпня 2020 року. Одразу після завантаження ролика в мережу його одночасно переглядали 3 мільйони людей. 16 березня на офіційній сторінці Книги Гіннеса в твітері повідомили, що вони зареєстрували цей світовий рекорд.

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Рекорд BTS за найбільшу кількість глядачів на прем'єрі музичного відео в ютубі вже підтвердили. Сингл Dynamite 2020 року зібрав понад 3 мільйони глядачів,

– написали у твітері Книги рекордів.

Це не перший рекорд, який гурт побив завдяки пісні Dynamite. За першу добу після прем'єри відео зібрало 101,1 мільйона переглядів. Це досягнення також потрапило до Книги Гіннеса. Наразі кліп подивилися більше ніж 934 мільйони разів.

BTS – Dynamite: дивіться відео, що б'є рекорди