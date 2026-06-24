Китайський зоопарк нещодавно оголосив про те, що шукає акторів, які у костюмі будуть видавати себе за ведмедів. Зарплату обіцяють у 15 тисяч доларів на рік, але є кілька хм... нюансів, пише South China Morning Post.

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Зоопарк запросив акторів на роль ведмедя

Вакансія від зоопарку в центральній частині Китаю підірвала соцмережі. Там шукали людей, які були готові перевтілитися в чорних ведмедів за доволі шалені 100 тисяч юанів (близько 15 тисяч доларів – 24 Канал) на рік. Оголошення зібрало купу коментарів та жартів в інтернеті.

Китайський зоопарк шукає акторів на роль ведмедів: дивіться відео

Зоопарк дикої природи Luohe Wildlife Zoo у провінції Хенань розмістив цю вакансію в середині червня. Завдання просте: одягати костюм чорного ведмедя, гуляти територією та розважати відвідувачів. Щоправда, у користувачів мережі виникло питання щодо комфорту перебування у костюмі ведмедя.

В оголошенні сказано просто, що костюми м'які, а от чи є всередині бодай якийсь вентилятор, невідомо. Обмежень за статтю немає, головне – бути повнолітнім і мати хорошу фізичну форму. Графік: 6-годинні зміни та 4 вихідні на місяць. Всього 4! В цій вакансії є ще кілька бентежних нюансів.

Під час роботи "ведмедям" суворо заборонено розмовляти з людьми, можна лише мурчати чи видавати якийсь рик. Говорити дозволено тільки в екстрених ситуаціях, якщо знадобиться допомога. Крім того, актори не повинні бути перебірливими в їжі, адже доведеться приймати будь-які частування від гостей.

Це найвільніша посада у нашій зоні. Якщо ти втомився, можна просто лягти й мріяти. Якщо маєш багато енергії — стрибай, танцюй, лізь на дерево чи навіть лови рибу. Роби все, що тобі комфортно,

– заявляють в оголошенні.

Виявляється, охочих зайняти цю посаду, попри усі нюанси, виявилося чимало – понад 100 кандидатів подали заявки, і за кілька днів усі місця вже були зайняті. Представник зоопарку зазначив, що якщо хтось з акторів стане зіркою соцмереж, то зможе заробляти навіть більше за базову ставку.

Це може стати унікальною можливістю для молоді та допоможе нашому зоопарку знайти нові джерела доходу,

– додав він.



Зоопарк найняв людей на роль ведмедів / Скрин відео

Користувачі соцмереж активно обговорюють цю ініціативу. Хтось зазначає, що влітку в Хенані неймовірна спека, тому ходити в такому костюмі – ще те випробування. Інші жартують про мовчання: "Не розмовляти під час роботи? Сумніваюся, що багато хто зможе витримати це правило, ха-ха". Проте дехто висловлює й занепокоєння, адже через такі ігри діти можуть перестати боятися справжніх диких звірів.

У тематичному парку люди виконували роль слонів

У Китаї та інших країнах все частіше звертаються по допомогу людей, щоб ті "заміняли" тварин у тематичних парках. Раніше 24 Канал розповідав, як в одному з китайських тематичних парків люди, переодягнені у слонів, розважали публіку. Деякі відвідувачі навіть не здогадувалися, що тварини несправжні.

У мережі публіка розділилася на два табори. Одні вважають, що брати гроші за справжніх тварин й показувати переодягнутих аніматорів недоречно. Інші впевнені, що вже давно потрібно було відмовитися від експлуатації тварин.