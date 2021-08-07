У Китаї знайшли найстаріші металеві монети у світі: їх датують 6 століттям до нашої ери
Джерело:Antiquity
Китайські археологи знайшли найстаріший у світі ливарний цех, а разом із ним і найстаріші в історії металеві монети. Його побудували близько 770 року до нашої ери у місті Гуньчжуань, що у центральній частині Китаю.
Найстаріші монети у світі
Виготовляти монети там почали пізніше – орієнтовно в 640 – 550 роках до нашої ери. Ці монети абсолютно не схожі на сучасні – вони мають форму невеличких лопат із ручкою. Проте у ті часи як платіжний засіб використовувати саме їх.
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Під час розкопок археологам вдалося знайти 2 таких монети. Вони виготовлені з міді з додаванням олова та свинцю. Вони були доволі великими як для предметів, що слугували монетами. Початково кожна монета була 14 сантиметрів у висоту та 6 сантиметрів у довжину. Знайдені зразки виявилися надламаними – їхня довжина складає 10 – 11 сантиметрів.
Найдавніші металеві монети, відомі історії / Фото Antiquity
За словами експертів, це одні з перших зразків таких монет. З часом вони стали складнішими – на них наносили малюнки та написи, що позначали їхню цінність. У вжитку такі монети були кілька сотень років, аж поки у 221 році до нашої ери імператор Цинь не скасував їх.
Археологи знайшли багато іншого, зокрема й понад 6 тисяч глиняних форм для монет та інших виробів з бронзи, фрагменти монет, тисячі ям, заповнених виробничими відходами. Крім того, там були неймовірно цікаві та цінні артефакти – ритуальний посуд, зброя, пристосування для колісниць, музичні інструменти, прикраси та інструменти.
Щоб з'ясувати точний час існування цього ливарного виробництва, дослідники звернулися до методу радіовуглецевого датування. Саме він дозволяє з високою точністю визначити необхідну інформацію.
Ливарний цех 8-го століття до нашої ери сьогодні / Фото Antiquity
Використання радіовуглецевого датування дозволило зробити висновок, що ливарний цех у Гуньчжуані є найдавнішим у світі монетним двором з усіх відомих сьогодні.
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