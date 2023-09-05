Мовиться про повіт Чаншань. Там закоханим готові "подарувати" 138 доларів, якщо дівчині на момент шлюбу ще не виповнилося 25 років.

Читайте також У мережі показали "найнезручніший магазин на Землі": звисає на скелі на висоті 120 метрів

Чому влада пішла на такий крок

У такий спосіб місцева влада хоче збільшити кількістю шлюбів і відповідно – рівень народжуваності. Окрім такого "бонусу" за шлюб, молодим сім'ям обіцяють також субсидії на догляд за дітьми.

Річ у тім, що все більше жінок у Китаї хочуть лише одну дитину або й взагалі не народжувати. Серед причин – високі витрати й вплив на кар'єру, а також гендерна дискримінація й стереотипи щодо жінок, які доглядають за дітьми.

Довідка. У 2022 році кількість шлюбів у Китаї досягла рекордно низького рівня – 6,8 мільйона. Це на 800 тисяч менше, ніж у 2021 і є найнижчим показником з 1986 року.

Курйозні ситуації на весіллях