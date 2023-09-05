Мовиться про повіт Чаншань. Там закоханим готові "подарувати" 138 доларів, якщо дівчині на момент шлюбу ще не виповнилося 25 років.
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Чому влада пішла на такий крок
У такий спосіб місцева влада хоче збільшити кількістю шлюбів і відповідно – рівень народжуваності. Окрім такого "бонусу" за шлюб, молодим сім'ям обіцяють також субсидії на догляд за дітьми.
Річ у тім, що все більше жінок у Китаї хочуть лише одну дитину або й взагалі не народжувати. Серед причин – високі витрати й вплив на кар'єру, а також гендерна дискримінація й стереотипи щодо жінок, які доглядають за дітьми.
Курйозні ситуації на весіллях
- Весілля жителів Бостона ледь не зірвалося через собаку. Домашній улюбленець з'їв паспорт нареченого. На щастя, йому швидко виготовили новий.
- Американка хотіла весілля "із розмахом" за 60 тисяч доларів. Дівчина запропонувала гостям скинутися, але цю ідею підтримали не усі. Святкування довелося скасувати.
- Натомість у Колорадо на весіллі неочікувано з'явився ведмідь. Він накинувся на десерти, чим шокував усіх присутніх, а потім, очевидно, втік з "місця злочину".