Речь идет об уезде Чаншань. Там влюбленным готовы "подарить" 138 долларов, если девушке на момент брака еще не исполнилось 25 лет.

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Почему власть пошла на такой шаг

Таким образом местные власти хотят увеличить количество браков и соответственно уровень рождаемости. Кроме такого "бонуса" за брак, молодым семьям обещают также субсидии по уходу за детьми.

Дело в том, что все больше женщин в Китае хотят только одного ребенка или вообще не рожать. Среди причин – высокие затраты и влияние на карьеру, а также гендерная дискриминация и стереотипы в отношении женщин, которые ухаживают за детьми.

Справка. В 2022 году количество браков в Китае достигло рекордно низкого уровня – 6,8 миллиона. Это на 800 тысяч меньше, чем в 2021 году и является самым низким показателем с 1986 года.

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