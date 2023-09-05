Речь идет об уезде Чаншань. Там влюбленным готовы "подарить" 138 долларов, если девушке на момент брака еще не исполнилось 25 лет.
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Почему власть пошла на такой шаг
Таким образом местные власти хотят увеличить количество браков и соответственно уровень рождаемости. Кроме такого "бонуса" за брак, молодым семьям обещают также субсидии по уходу за детьми.
Дело в том, что все больше женщин в Китае хотят только одного ребенка или вообще не рожать. Среди причин – высокие затраты и влияние на карьеру, а также гендерная дискриминация и стереотипы в отношении женщин, которые ухаживают за детьми.
Курьезные ситуации на свадьбах
- Свадьба жителей Бостона чуть не сорвалась из-за собаки. Домашний любимец съел паспорт жениха. К счастью, ему быстро изготовили новый.
- Американка хотела свадьба "с размахом" за 60 тысяч долларов. Девушка предложила гостям скинуться, но эту идею поддержали не все. Празднование пришлось отменить.
- В то же время в Колорадо на свадьбе неожиданно появился медведь. Он набросился на десерты, чем шокировал всех присутствующих, а затем, очевидно, скрылся из "места преступления".