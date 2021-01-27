Китаєць підробив результати тесту на коронавірус, щоб не йти на вечірку: його затримала поліція

Китаєць виявився справжнім інтровертом. Заради того, щоб не йти з друзями на вечірку, він підробив бланк з результатами тесту на COVID-19. Це спрацювало, але навряд чи чоловік залишився задоволеним, адже за ним прийшли поліцейські.

Джерело: Global Times

Мешканця китайської провінції Хенань, на прізвище Цзінь, затримали поліцейські за фальсифікацію та поширення чуток про те, що він хворий на коронавірус. Виявилося, що чоловіка запросили на вечірку, але він не бажання туди йти. Аби уникнути зайвих вмовлянь та образ, він вирішив обдурити друзів та підробив результати тесту на COVID-19.

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За декілька днів до цього китаєць справді здавав тест на коронавірус, але результат виявився негативним. Коли чоловік отримав запрошення на вечірку, він змінив бланк у фоторедакторі та надіслав друзям.

Схоже, що хтось із його приятелів поділився інформацією про хворобу друга з відповідними органам, щоб ті взяли його під контроль. Коли поліцейські завітали до нього додому, чоловікові довелося зізнатися у своїй брехні.

Попри те, що це був дружній жарт, пана Цзіня затримали на 5 діб за порушення правил попередження та контроль епідемії. Правоохоронці кажуть, що вони зустрічали досить багато випадків фальсифікації негативних результатів тестів. Але підробку позитивного результату вони бачать вперше.