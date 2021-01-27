Китаец оказался настоящим интровертом. Ради того, чтобы не идти с друзьями на вечеринку, он подделал бланк с результатами теста на COVID-19. Это сработало, но вряд ли мужчина остался доволен, ведь за ним пришли полицейские.

Источник: Global Times

Жителя китайской провинции Хэнань, по фамилии Цзинь, задержали полицейские за фальсификацию и распространение слухов о том, что он болен на коронавирус. Оказалось, что мужчину пригласили на вечеринку, но у него не было желания туда идти. Чтобы избежать лишних уговоров и обид, он решил обмануть друзей и подделал результаты теста на COVID-19.

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За несколько дней до этого китаец действительно сдавал тест на коронавирус, но результат оказался отрицательным. Когда мужчина получил приглашение на вечеринку, он изменил бланк в фоторедакторе и отправил друзьям.

Похоже, что кто-то из его приятелей поделился информацией о болезни друга с соответствующими органам, чтобы те взяли под контроль. Когда полицейские пришли к нему домой, мужчине пришлось признаться в своей лжи.

Несмотря на то, что это был дружеская шутка, господина Цзиня задержали на 5 суток за нарушение правил предупреждения и контроль эпидемии. Правоохранители говорят, что они встречали много случаев фальсификации отрицательных результатов тестов. Но подделку положительного результата они видят впервые.