Кінотеатр попросив глядачів відтворити улюблені кадри фільмів з підручних засобів: кумедні фото

Джерело:Prince Charles Cinema
Конкурс Recreate the Frame один з найулюбленіших у лондонського кінотеатру. Адже щоразу віддані глядачі надсилають кумедні пародійні постери, які не соромно повісити на стіну.
У квітні 2020 року, під час Lockdown 1.0 лондонський кінотеатр імені Принца Чарльза оголосив конкурс Recreate the Frame. Кінотеатр запропонував глядачам відтворити будь-який впізнаваний кадр з улюбленого фільму в домашніх умовах.
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Пародійні постери потрібно було відправляти разом з вихідним кадром, щоб організатори конкурсу могли бачити схожість в роботах глядачів. Одне з правил змагання – робити все з підручних засобів і як можна більш дурнувато.
Роботи приймались до 3 лютого, і вже 10 лютого розпочалося голосування. Остаточне прийняття рішення та вибір переможця покладено на глядачів. Переможець отримає в подарунок безлімітний абонемент на один місяць в лондонський кінотеатр імені Принца Чарльза на двох осіб.
Розваги 24 пропонують вашій увазі фінальні роботи конкурсу.