У мережі знайшли копію Кайлі Дженнер: схожість дівчат вражає

Тейлор Медісон доводиться постійно виправдовуватись через свою схожість з Кайлі Дженнер. Вона вже не може терпіти образливих коментарів.

Дівчину плутають із зіркою і просять фото

23-річна американська домогосподарка розповідає, що за останні 6 років через схожість із Кайлі Дженнер вона вже звикла до постійної уваги. Дівчину навіть зупиняють люди на вулиці та просять селфі, адже вважають її знаменитістю.

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Медісон звикла, що її плутають із зіркою / Тікток taylormadisonofficial

Найкумедніше було тоді, коли до мене підбігли дівчата, думаючи, що я Кайлі, і попросили сфотографуватися. І хоч потім вони дізналися правду, все одно зробили знімок,

– зазначила Тейлор

Але окрім компліментів, вона отримує чималу кількість критики в мережі. Деякі користувачі пишуть, що тіктокерка навмисне зробила пластичну операцію заради популярності. Її обличчя, форма очей, брови та рот – точно як у Кайлі.

Дівчину постійно звинувачують у пластиці / Тікток taylormadisonofficial

Тепер же у Медісон урвався терпець. Вона вирішила відповісти хейтерам, записавши відео. Це звернення набрало вже 2 мільйони лайків.

Я отримую багато ненависних коментарів, де мене називають копією Кайлі або просто пишуть неприємні речі. Люди думають, що я робила пластичні операції або філери, щоб більше бути схожою на зірку, але це не так! Припиніть, у мене все натуральне! Я навіть кілька разів публікувала дитячі та підліткові фотографії, щоб довести, що всі помиляються,

– розповіла вона

Дівчина додала, що у майбутньому буде блокувати всіх, хто знову звинувачуватиме у навмисній пластиці.

Плюси від схожості з Кайлі Дженнер

Але не все так погано! Завдяки своїй подібності до знаменитості Тейлор вже уклала угоди з компанією одягу Fashion Nova та косметичним брендом Chloe Cosmetics. Тепер у планах дівчини запустити свою лінію косметики, як зробила свого часу Кайлі.

Цікаво, що сама Дженнер якось звернулась до тіктокерки та назвала її своєю близнючкою.