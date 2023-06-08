Що відбулося насправді

22-річна тіктокерка Квенлін Блеквел, відома в мережі як "Королева Блеквелл" продемонструвала на своїй сторінці результати невдалого ботоксу. Сміючись з себе, дівчина розповіла подробиці у відео.

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Мені невдало вкололи ботокс в лоб і я думаю, що сталося? Чому тепер мої брови виглядають, як галочки Nike?

– заявила вона.

https://www.tiktok.com/@quensadillareturns/video/7225714563205844267?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Але що саме пішло не так та стало причиною такого курйозного ефекту – Квенлін не уточнила.

Реакція підписників

І хоч дівчина з гумором поставилась до цієї ситуації, підписники шоковані її реакцією:

"Як ти не плачеш і не хвилюєшся?"

"Це жарт? Як таке може бути?"

"Бровам сказали танцювати? Як ти будеш жити з таким ботоксом?"

Цікаво, що більшість радила тіктокерці розчинити ботокс, але вона відповіла, що не буде цього робити.

Ви не можете просто розчинити ботокс, як філлери, це так не працює,

– запевнила вона.

До речі, Квенлін постійно викладає відео про косметику, знімає комедійні ролики і має понад 1,5 мільйона підписників у тіктоці.