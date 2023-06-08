Що відбулося насправді
22-річна тіктокерка Квенлін Блеквел, відома в мережі як "Королева Блеквелл" продемонструвала на своїй сторінці результати невдалого ботоксу. Сміючись з себе, дівчина розповіла подробиці у відео.
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Мені невдало вкололи ботокс в лоб і я думаю, що сталося? Чому тепер мої брови виглядають, як галочки Nike?
– заявила вона.
Але що саме пішло не так та стало причиною такого курйозного ефекту – Квенлін не уточнила.
Реакція підписників
І хоч дівчина з гумором поставилась до цієї ситуації, підписники шоковані її реакцією:
- "Як ти не плачеш і не хвилюєшся?"
- "Це жарт? Як таке може бути?"
- "Бровам сказали танцювати? Як ти будеш жити з таким ботоксом?"
Цікаво, що більшість радила тіктокерці розчинити ботокс, але вона відповіла, що не буде цього робити.
Ви не можете просто розчинити ботокс, як філлери, це так не працює,
– запевнила вона.
До речі, Квенлін постійно викладає відео про косметику, знімає комедійні ролики і має понад 1,5 мільйона підписників у тіктоці.