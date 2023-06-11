Девушку путают со звездой и просят фото

23-летняя американская домохозяйка рассказывает, что за последние 6 лет из-за сходства с Кайли Дженнер она уже привыкла к постоянному вниманию. Девушку даже останавливают люди на улице и просят селфи, ведь считают ее знаменитостью.

Интересно посмотреть Брови теперь как логотип Nike: девушка неудачно уколола ботокс и стала звездой сети

Мэдисон привыкла, что ее путают со звездой / Тикток taylormadisonofficial

Самое забавное было, когда ко мне подбежали девушки, думая, что я Кайли, и попросили сфотографироваться. И хотя потом они узнали правду, все равно сделали снимок,

– отметила Тейлор

Но кроме комплиментов она получает немалое количество критики в сети. Некоторые пользователи пишут, что тиктокерша умышленно сделала пластическую операцию ради популярности. Ее лицо, форма глаз, брови и рот – точно как у Кайли.

Девушку постоянно обвиняют в пластике / Токток taylormadison

Теперь же у Мэдисон лопнуло терпение. Она решила ответить хейтерам, записав видео. Это обращение набрало уже 2 миллиона лайков.

Я получаю много ненавистных комментариев, где меня называют копией Кайли или просто пишут неприятные вещи. Люди думают, что я делала пластические операции или филеры, чтобы больше походить на звезду, но это не так! Прекратите, у меня все натуральное! Я даже несколько раз публиковала детские и подростковые фотографии, чтобы доказать, что все ошибаются,

– рассказала она

Девушка добавила, что в будущем будет блокировать всех, кто снова будет обвинять в умышленной пластике.

Плюсы от сходства с Кайли Дженнер

Но не всё так плохо! Благодаря своему сходству, Тейлор уже заключила соглашения с компанией одежды Fashion Nova и косметическим брендом Chloe Cosmetics. Теперь в планах девушки запустить свою линию косметики, как сделала в свое время Кайли.

Интересно, что сама Дженнер однажды обратилась к тиктокерке и назвала ее своей близняшкой.