Користувачка Threads volokitina_n з Дніпра здивувала мережу своєю знахідкою під час прогулянки. Зараз таке дійсно рідко де побачиш, а сучасні діти й взагалі не знають, що це.

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Ностальгічний допис про дешевий мобільний зв'язок підкорив мережу

Користувачка розповіла, пішла гуляти із собаками й виявила предмет з минулого. Дівчина каже, що навіть не може уявити, як він там опинився, бо вона регулярно гуляє тими стежками. На фото можна побачити картку поповнення від Київстар на 50 гривень.



Дівчина знайшла поповняшку на Київстар на 50 гривень / Фото з соцмереж

Цей допис назбирав вже майже 30 тисяч вподобайок, понад тисячу пересилань та сотні коментарів. Люди з ностальгією згадують дешевий мобільний зв'язок і про те, скільки сотень подій тому це все було. Ось що пишуть:

"Хтось розкопав капсулу часу походу, враховуючи як воно збереглось. Ну або, колись таки робили речі на роки";

"О, поки ви там, насолоджуйтесь кордонами 91 року за всіх нас";

"Купляйте біткоїн";

"Ви дійшли десь до 2005 – 2006";

"Скажіть там всім, що треба гнати в шию Яника, всі моска*ські канали, і наміняти долярів. Наобіймати рідних. А мені – щоб я не виходила заміж, і завжди вибирала себе. І про Казантип, теж напиши, щоб всі міленіали набулись там";

"Хахах, це потужно! Ви там в 2010 попередьте нас про всю х**ню. Ми вам, звісно, не повіримо, але Ви намагались";

"Поки ви там, памʼятайте – перші дві секунди безкоштовно";

"Ви гуляєте на машині часу?";

"Занесло нормально. Як назад дістались?".

Відреагувала навіть і сама компанія Київстар, написавши: "Ого, ви так далеко по олдскульній не гуляйте". І ось як ще українці відреагували про цю знахідку:



Українці колекціонують картки поповнення / Фото з соцмереж



Старий мобільний телефон / Фото з соцмереж



Українці жартують зі старих карток поповнювання рахунку / Фото з соцмереж



Металеві букви Е / Фото з соцмереж



Українці згадують предмети з минулого / Фото з соцмереж

Що саме цікаве – це те, що на OLX подібні картки продають як раритет. Зокрема картку поповнення рахунку на 50 гривень можна купити за 3 тисячі гривень.

Чоловік побував у 6000 році й розповів, як житиме людство

Раніше 24 Канал розповідав про ще одного "мандрівника у часі". Тільки той побував не у минулому, а у майбутньому. Чоловік стверджує, що жив у 6000 році й знає, яким буде людство через цілих 4 тисячоліття.

Він каже, що люди будуть жити мирно, під наглядом доброзичливого штучного інтелекту, зроблять прориви у медицині та інших сферах. Мандрівник у часі навіть показав фото з майбутнього, щоправда, на ньому все розмито й нічого не можна розгледіти.