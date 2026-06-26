Черговий "ляп" у світі мистецтва виявили спеціалісти. Реставратори зняли шари фарби з картини XVII століття авторства відомого нідерландського художника Рембрандта, пише The Guardian. Назовні вийшла дивовижна таємниця.

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Хто переписав картину Рембрандта?

Нещодавно реставратори попрацювали над картиною Рембрандта, яку він написав у 1627 році. На картині зображений біблійний сюжет про благословення дітей Ісусом Христом. Деталі відображають реалії XVII століття. Виявилося, що якийсь невідомий художник пізніше переписав полотно, щоб зробити його більш традиційним.



Полотно Рембрандта з біблійним сюжетом / Фото Sotheby’s

Оригінальний біблійний сюжет "Пустіть дітей приходити до Мене" розповідав про толерантність. Рембрандт зобразив різноманітний натовп, де були люди різних віросповідань. Проте наступні покоління вирішили провести цензуру: замінили східну чалму на голові одного з чоловіків на звичайну голландську шапку, а дитину на передньому плані "одягли".



Відреставрована картина Рембрандта / Фото Sotheby’s

Натхненням для Рембрандта стали багатокультурні вулиці Голландії. Коли він створював цю роботу, у його рідному місті Лейден вирувала велика гуманітарна криза через Тридцятилітню війну. Лише за один рік туди прибули близько 10 тисяч біженців, що дуже дратувало багатьох місцевих жителів. Мистецтвознавець Ендрю Грем-Діксон зазначає, що цією картиною художник відкрито висловив свою позицію та виступив на захист постраждалих людей.



Як переписали картину Рембрандта / Фото Sotheby’s

У 2014 році полотно випадково знайшли на німецькому аукціоні, де воно значилося як робота "невідомого голландського майстра". Тепер, коли оригінальний вигляд відновлено, а чужі нашарування прибрано, картину виставлять на аукціон Sotheby's 1 липня у Лондоні. Орієнтовна вартість полотна після реставрації становить від 8 до 12 мільйонів фунтів стерлінгів.