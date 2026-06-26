Специалисты обнаружили очередной "ляп" в мире искусства. Реставраторы сняли слои краски с картины XVII века, которая была написана известным нидерландским художником Рембрандтом, пишет The Guardian. На свет вышла удивительная тайна.

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Кто переписал картину Рембрандта?

Недавно реставраторы поработали над картиной Рембрандта, которую он написал в 1627 году. На картине изображен библейский сюжет о благословении детей Иисусом Христом. Детали отражают реалии XVII века. Выяснилось, что какой-то неизвестный художник позже переписал полотно, чтобы придать ему более традиционный вид.



Полотно Рембрандта с библейским сюжетом / Фото Sotheby’s

Оригинальный библейский сюжет "Пусть дети приходят ко Мне" рассказывал о толерантности. Рембрандт изобразил разнообразную толпу, в которой были люди разных вероисповеданий. Однако последующие поколения решили провести цензуру: заменили восточную чалму на голове одного из мужчин на обычную голландскую шапку, а ребенка на переднем плане "одели".



Отреставрированная картина Рембрандта / Фото Sotheby’s

Вдохновением для Рембрандта стали мультикультурные улицы Голландии. Когда он создавал эту работу, в его родном городе Лейдене бушевал крупный гуманитарный кризис из-за Тридцатилетней войны. Всего за один год туда прибыли около 10 тысяч беженцев, что сильно раздражало многих местных жителей. Искусствовед Эндрю Грэм-Диксон отмечает, что этой картиной художник открыто выразил свою позицию и выступил в защиту пострадавших людей.



Как переписали картину Рембрандта / Фото Sotheby’s

В 2014 году полотно случайно обнаружили на немецком аукционе, где оно значилось как работа "неизвестного голландского мастера". Теперь, когда первоначальный вид восстановлен, а посторонние наслоения удалены, картину выставят на аукцион Sotheby’s 1 июля в Лондоне. Ориентировочная стоимость полотна после реставрации составляет от 8 до 12 миллионов фунтов стерлингов.