Понад 400 років картина фламандського художника Яна Брейгеля Старшого приховувала деталь, яку науковці змогли підтвердити лише у 2025 році. Як пише Science Alert, дослідження показало, що митець зобразив рідкісну поведінку кажанів задовго до того, як її вдалося довести сучасній науці.

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Таємниця картини Брейгеля 400-річної давнини

Йдеться про картину "Повітря", яку художник написав ще у 1611 році. На полотні зображено десятки видів птахів і кажанів, які ширяють над давньогрецькою музою астрономії Уранією.

Під час вивчення картини, дослідники звернули увагу на одного з кажанів. Кажан із роду Nyctalus тримає у пащі невеликого птаха. Сьогодні відомо, що це не художня вигадка. Лише торік учені підтвердили, що великий вечірник (Nyctalus lasiopterus) дійсно полює на перелітних співочих птахів просто під час польоту. Для виявлення цього факту знадобилися сучасні технології: спеціальні 3D-датчики, акустичне обладнання та системи відстеження висоти й руху.



Що приховувала 400-річна картина Яна Брейгеля Старшого / Фото PNAS

Дослідники пояснюють, що великий вечірник ловить птахів уночі під час сезонної міграції. Він відкушує їм крила і може пережовувати здобич до 20 хвилин, не припиняючи політ. Загалом у світі відомо лише три види кажанів, які харчуються птахами, і тільки цей вид робить це просто в повітрі.

Найбільше запитань у науковців викликало те, звідки художник міг знати про таку поведінку тварин ще на початку XVII століття. Адже полювання відбувається високо в небі та в темну пору доби. Є припущення, що Ян Брейгель Старший міг випадково побачити рідкісний випадок удень або почути про нього від мисливців.



Кажан на картині Брейгеля 1611 року / Фото PNAS

Науковці вважають, що безліч старовинних картин можуть приховувати ще чимало подібних відкриттів. Завдяки оцифруванню музейних колекцій дослідники отримують дедалі більше можливостей знаходити в мистецьких творах факти, які століттями залишалися непоміченими.