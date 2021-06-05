Історію про знаменитість та вражаючу суму чайових Анесса розповіла у відеоролику, в якому вона наносить макіяж. За її словами, до цього бару часто приходять відомі люди, але до цього вона ніколи не зустрічала зірки такого масштабу як Каньє Вест.

Це цікаво Хто зробив Лас-Вегас успішним: знакові особистості в історії столиці гемблінгу

Каньє попросив лише воду з льодом. Він не звертав уваги на танцівниць та не замовляв приватний танець. Замість цього він вирішив поговорити зі мною,

– сказала тіктокерка.

Каньє Вест розповідав Анессі про походження людини. А потім сказав, що вірить у те, що він є істинним потомком свого творця. "Ми проговорили 3 – 4 години, після чого Каньє залишив мені 15 тисяч доларів чайових, подякував за приділений йому час і пішов", – продовжила жінка.

Ролик швидко став популярним – за тиждень він зібрав 1,9 мільйона переглядів. Звичайно, розповідь блогерки нічим не підтверджена, і вона могла сказати все, що завгодно. Проте, фанати Каньє Веста у коментарях до відео пишуть, що вірять їй, адже їхній кумир і справді здатний на такий вчинок.