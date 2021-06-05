Историю о знаменитости и впечатляющей сумме чаевых Анесса рассказала в видеоролике, в котором она наносит макияж. По ее словам, в этот бар часто приходят известные люди, но до этого она никогда не встречала звезды такого масштаба как Канье Уэст.

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Канье попросил только воду со льдом. Он не обращал внимания на танцовщиц и не заказывал приватный танец. Вместо этого он решил поговорить со мной,

– сказала женщина.

Канье Уэст рассказывал Анессе о происхождении человека. А потом сказал, что верит в то, что он является истинным потомком своего создателя. "Мы проговорили 3 – 4 часа, после чего Канье оставил мне 15 тысяч долларов чаевых, поблагодарил за уделенное ему время и ушел", – продолжила она.

Ролик быстро стал популярным – за неделю он собрал 1,9 миллиона просмотров. Конечно, рассказ Анессы ничем не подтвержден, и она могла придумать все что угодно. Однако, фанаты Канье Уэста в комментариях к видео пишут, что верят ей, ведь их кумир действительно способен на такой поступок.