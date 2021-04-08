У Мексиці кандидат у депутати влаштував власний похорон для передвиборчої кампанії

Кандидат у федеральні депутати від 2-го округу Партії соціальних зустрічей підійшов до початку передвиборчої кампанії з креативом. Він інсценував власний похорон з усіма атрибутами.

На місце зустрічі кандидата з виборцями приїхав катафалк з труною всередині. Її винесли назовні, відкрили, і зовсім несподівано звідти виліз Карлос Майорга – кандидат у депутати. Виявилося, що чоловік вклав у цей перформанс важливе значення.

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Поява Карлоса Майорга з труни символізувала атмосферу у місті Сьюдад-Хуарес, яке кандидат назвав мертвим.

Сьюдад-Хуарес кричить про надію. Йому потрібен кисень, потрібні нові герої. Це місто, яке сильно постраждало в останні роки, місто, яке вже мертве,

– сказав Карлос Майорга, з'явившись до публіки із труни.

Особливу увагу у своїй промові чоловік звернув на корумпованих чиновників. За його словами, коли вони приходять до влади, – вони вбивають "своїх" людей, а потім годують їх "крихтами та обіцянками".

Кандидат у депутати інсценізував власний похорон для передвиборчої кампанії: відео

Інсценізацією власного похорону Карлом Майорга хотів сказати виборцям, що він готовий співпрацювати з ними. А якщо кандидат не стримає своїх обіцянок – вони можуть поховати його заживо.

Зазначимо, що– це місто на півночі Мексики, розташоване на кордоні з США. Через надзвичайно високий рівень злочинності його вважають найнебезпечнішим містом у Мексиці. У 2009 році його неофіційно визнали "кримінальною столицею світу".