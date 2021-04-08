В Мексике кандидат в депутаты устроил собственные похороны для предвыборной кампании
Кандидат в федеральные депутаты от 2-го округа Партии социальных встреч подошел к началу предвыборной кампании с креативом. Он инсценировал собственные похороны со всеми атрибутами.
Источник:El Universal
На место встречи кандидата с избирателями приехал катафалк с гробом внутри. Его вынесли наружу, открыли, и совершенно неожиданно оттуда вылез Карлос Майорга – кандидат в депутаты. Оказалось, что мужчина вложил в этот перформанс важное значение.
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Появление Карлоса Майорга из гроба символизировало атмосферу в городе Сьюдад-Хуарес, который кандидат назвал мертвым.
Сьюдад-Хуарес кричит о надежде. Ему нужен кислород, нужны новые герои. Это город, который сильно пострадал в последние годы, город, который уже мертв,
– сказал Карлос Майорга, появившись к людям из гроба.
Особое внимание в своей речи мужчина обратил на коррумпированных чиновников. По его словам, когда они приходят к власти, – они убивают "своих" людей, а потом кормят их "крошками и обещаниями".
Кандидат в депутаты инсценировал собственные похороны для предвыборной кампании: видео
Инсценировкой собственных похорон Карлом Майорга хотел сказать избирателям, что он готов сотрудничать с ними. А если кандидат не сдержит своих обещаний – они могут похоронить его заживо.
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