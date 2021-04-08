Кандидат в федеральные депутаты от 2-го округа Партии социальных встреч подошел к началу предвыборной кампании с креативом. Он инсценировал собственные похороны со всеми атрибутами.

На место встречи кандидата с избирателями приехал катафалк с гробом внутри. Его вынесли наружу, открыли, и совершенно неожиданно оттуда вылез Карлос Майорга – кандидат в депутаты. Оказалось, что мужчина вложил в этот перформанс важное значение.

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Появление Карлоса Майорга из гроба символизировало атмосферу в городе Сьюдад-Хуарес, который кандидат назвал мертвым.

Сьюдад-Хуарес кричит о надежде. Ему нужен кислород, нужны новые герои. Это город, который сильно пострадал в последние годы, город, который уже мертв,

– сказал Карлос Майорга, появившись к людям из гроба.

Особое внимание в своей речи мужчина обратил на коррумпированных чиновников. По его словам, когда они приходят к власти, – они убивают "своих" людей, а потом кормят их "крошками и обещаниями".

Кандидат в депутаты инсценировал собственные похороны для предвыборной кампании: видео

Инсценировкой собственных похорон Карлом Майорга хотел сказать избирателям, что он готов сотрудничать с ними. А если кандидат не сдержит своих обещаний – они могут похоронить его заживо.

Отметим, что Сьюдад-Хуарес – это город на севере Мексики, расположенный на границе с США. Из-за чрезвычайно высокого уровня преступности он считается самым опасным городом в Мексике. В 2009 году его неофициально признали "криминальной столицей мира".