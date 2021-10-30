З камерою крізь роки: актор, який зіграв Коліна Кріві у "Гаррі Поттері", став фотомайстром

Пам’ятаєте хлопчика з "Гаррі Поттер і Таємна кімната", який постійно бігав з фотоапаратом у пошуку сенсацій? Цей хлопчик виріс – і залишився вірним справі, з якою його пов’язав культовий фільм.

Г’ю Мітчелл, який зіграв роль маленького журналіста Коліна Кріві у другій частині "Гаррі Поттера", став професійним фотографом.

Це цікаво Новий рівень: 20 людей, які створили не просто геловінські гарбузи, а справжні витвори мистецтва

Фотограф знімає портрети та природні пейзажі, які стали визначною частиною його творчості. Мітчелл любить знімати безлюдне середовище, де часто виділяється один елемент – яскрава рослина, зламаний паркан чи сухе дерево.

Фотограф звертає увагу на тишу та медитативність природи – його світлини дихають спокоєм та вогкістю.

Г’ю полюбляє фотографувати пейзажі / Колаж 24 каналу з фото з інстаграму Мітчелла

Дуже іронічно, що ще змалку Мітчеллу довелося не розлучатися з камерою: Колін Кріві, якого зіграв актор, виглядав так, ніби не уявляє життя без фотоапарата.

Що відомо про Мітчелла у "Гаррі Поттері" Цей фільм став Цей фільм став дебютним для молодого актора – Мітчелл зіграв роль фотофаната Коліна Кріві лише у 13 років. Цікаво, що після знімання картини актор відмовився від участі у наступних частинах – причина досі невідома.

Г’ю Мітчелл у ролі Коліна Кріві / Кадр з фільму "Гаррі Поттер і Таємна кімната"

Сам Мітчелл зізнається, що культова стрічка не надто повпливала на його уподобання.

Мені завжди подобалася фотографія. Не думаю, що мені потрібна була акторська майстерність, щоб підштовхнути мене до того, що я роблю зараз. Але це, безумовно, допомагає дізнатися щось про досвід з іншого боку об’єктива. Тепер частина моєї роботи – це знімати портрети акторів,

– розповів він.

Г’ю Мітчелл під час робочого процесу / Фото з інстаграму Мітчелла

Читайте також Одразу ж став мемом: свіжий кадр нового фільму про Людину-Павука розсмішив мережу

Мітчелл дуже любить природу – саме це наштовхнуло його на розширення свого портфоліо. Тепер, окрім портретів та фото з весіль, чоловік фотографує надзвичайні пейзажі.

Це може здатися божевільним, але одним із моїх улюблених зображень, які я зробив останнім часом, було фото чотирикрапчастої бабки. Це дуже далеко за межами того, що я зазвичай знімаю, і мені завжди цікаво спробувати щось нове,

– зазначив Мітчелл.

"Бабка" / Фото з інстаграму Г’ю Мітчелла

Чоловік публікує свої світлини на сторінці в інстаграмі. На нього підписалося майже 20 тисяч фоловерів.

Окрім фотографії Г’ю полюбляє музикувати – він написав та виконав декілька пісень для фільмів.