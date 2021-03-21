Камасутра для сімейних пар – ілюстроване "продовження" відомої книги

Всі чули про Камасутру – стародавній Індуїстський текст, в якому по суті представлені позиції для сексу від А до Я. Але є і найменш еротичне керівництво по сексу у світі – гумористичний довідник по позиціях подружнього життя.

Протягом століть любителі знаходили натхнення і поради у стародавньому тексті Камасутри. Автори Саймон Річ і Фарлі Кац представили свій варіант цінного документу – довідник по позиціях, які найбільш часто зустрічаються після довгого подружнього життя.

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Книга використовує той же формат і стиль, що й оригінальна Камасутра. Є лиш одна відмінність – гумористичний варіант висміює роздратування життя у шлюбі. Адже як тільки романтика та захоплення починає зникати, у повсякденне життя закрадається нудьга. Прибирання, стрес на роботі, виховання дітей тощо – це ті проблеми, які можуть закрастися в сімейне повсякдення багатьох пар.

Кожен ескіз у книзі супроводжується дотепним описом, що викликає усмішку у тих, хто знаходиться в тривалих стосунках, адже зображені ситуації, безсумнівно, відображають ті, які більшість переживає в реальному житті.

"Викидання китів на берег"

Чоловік і дружина з'їли стільки індійської їжі, що їм важко не те що займатися коханням, але навіть говорити.



Камасутра для сімейних пар / Фото The New Yorker

"Зниження стандартів"

Чоловік пускає гази у присутності дружини та навіть не вибачається.



Камасутра для сімейних пар / Фото The New Yorker

"Цілеспрямований кролик"

Дружина застає чоловіка за самозадоволенням в ліжку і недовірливо запитує: "Знущаєшся?". Та він все одно продовжує.



Камасутра для сімейних пар / Фото The New Yorker

"Перерваний акт"

Чоловік ніжно цілує шию дружини, а вона торкається до грудей чоловіка, і тут в спальню вбігає дитина і каже, що чула страшний звук, або несе ще якусь дитячу нісенітницю.



Камасутра для сімейних пар / Фото The New Yorker

"Вальс для лінивих"

Чоловік і дружина відправляють дітей до бабусі і з такої нагоди лягають спати раніше.



Камасутра для сімейних пар / Фото The New Yorker

"На межі"

Чоловік різко закриває ноутбук, коли в кімнату несподівано заходить дружина, тому що переглядав сторінки колишніх в соціальних мережах.



Камасутра для сімейних пар / Фото The New Yorker

"Сімейне щастя"

Поза для двох сімейних пар. Чоловік і дружина демонстративно показують свою закоханість, в той час, коли інша пара свариться.



Камасутра для сімейних пар / Фото The New Yorker

"Посудомийна"

Чоловік завантажує посудомийну машину, а дружина підходить до нього і каже, що він все робить неправильно.



Камасутра для сімейних пар / Фото The New Yorker