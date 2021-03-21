Все слышали о Камасутре – древнем Индуистском тексте, в котором по сути представлены позиции для секса от А до Я. Но есть и наименее эротическое руководство по сексу в мире – юмористический справочник по позициям супружеской жизни.

На протяжении веков любители находили вдохновение и советы в древнем тексте Камасутры. Авторы Саймон Рич и Фарли Кац представили свой вариант ценного документа – справочник по позициям, которые наиболее часто встречаются после долгой супружеской жизни.

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Книга использует тот же формат и стиль, что и оригинальная Камасутра. Есть лишь одно отличие – юмористический вариант высмеивает раздражение жизни в браке. Ведь как только романтика и увлечение начинает исчезать, в повседневную жизнь закрадывается скука. Уборка, стресс на работе, воспитание детей и тому подобное – это те проблемы, которые могут закрасться в семейную повседневность многих пар.

Каждый эскиз в книге сопровождается остроумным описанием, что вызывает улыбку у тех, кто находится в длительных отношениях, ведь изображенные ситуации, несомненно, отражают те, которые большинство переживает в реальной жизни.

"Выбрасывание китов на берег"

Муж и жена съели столько индийской еды, что им трудно не то что заниматься любовью, но даже говорить.



Камасутра для семейных пар / Фото The New Yorker

"Снижение стандартов"

Мужчина пускает газы в присутствии жены и даже не извиняется.



Камасутра для семейных пар / Фото The New Yorker

"Целеустремленный кролик"

Жена застает мужа за самоудовлетворением в постели и недоверчиво спрашивает: "Издеваешься?". Но он все равно продолжает.



Камасутра для семейных пар / Фото The New Yorker

"Прерванный акт"

Муж нежно целует шею жены, а она прикасается к груди мужа, и тут в спальню вбегает ребенок и говорит, что слышал страшный звук, или несет еще какую-то детскую чепуху.



Камасутра для семейных пар / Фото The New Yorker

"Вальс для ленивых"

Муж и жена отправляют детей к бабушке и по такому случаю ложатся спать раньше.



Камасутра для семейных пар / Фото The New Yorker

"На грани"

Муж резко закрывает ноутбук, когда в комнату неожиданно входит жена, потому что просматривал страницы бывших в социальных сетях.



Камасутра для семейных пар / Фото The New Yorker

"Семейное счастье"

Поза для двух семейных пар. Муж и жена демонстративно показывают свою влюбленность в то время, когда другая пара ссорится.



Камасутра для семейных пар / Фото The New Yorker

"Посудомоечная"

Муж загружает посудомоечную машину, а жена подходит к нему и говорит, что он все делает неправильно.



Камасутра для семейных пар / Фото The New Yorker