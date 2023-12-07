Тобто це приблизно 5,4 мільйона доларів. Він вже знає, куди підуть ці гроші.
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Чоловік розповів, що виграв головний приз у лотерею під час відпустки. На його думку, йому посміхнулася вдача завдяки стратегії, якої він дотримується. Вона полягає у тому, що чоловік бере участь у лотереї, коли призовий фонд надзвичайно високий.
Я заповнюю форму не частіше п’яти-шести разів на рік, вкладаючи в кожен квиток не більше 30 шекелів,
– зазначив чоловік.
Куди щасливчик витратить гроші
Військовий зізнався, що частину призу він витратить на благодійність, а решту – на родину та мрії.
Як збільшити ймовірність перемоги у лотерею
Виграш у лотереї є цілковитим везінням та подарунком долі, однак збільшити свої шанси на цей подарунок все ж можна. Такого висновку дійшли аналітики, які дослідили результати розіграшу лотереї Powerball і з'ясували, яке число випадає частіше.
Так, число, яке найчастіше випадає у лотерею – 61. З 2015 по 2023 рік у понад 950 тиражах воно випадало аж 90 разів.