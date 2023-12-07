Тобто це приблизно 5,4 мільйона доларів. Він вже знає, куди підуть ці гроші.

Дивіться також Жінка у США вдруге зірвала джекпот: як їй це вдалося

Чоловік розповів, що виграв головний приз у лотерею під час відпустки. На його думку, йому посміхнулася вдача завдяки стратегії, якої він дотримується. Вона полягає у тому, що чоловік бере участь у лотереї, коли призовий фонд надзвичайно високий.

Я заповнюю форму не частіше п’яти-шести разів на рік, вкладаючи в кожен квиток не більше 30 шекелів,

– зазначив чоловік.

Куди щасливчик витратить гроші

Військовий зізнався, що частину призу він витратить на благодійність, а решту – на родину та мрії.

Як збільшити ймовірність перемоги у лотерею

Виграш у лотереї є цілковитим везінням та подарунком долі, однак збільшити свої шанси на цей подарунок все ж можна. Такого висновку дійшли аналітики, які дослідили результати розіграшу лотереї Powerball і з'ясували, яке число випадає частіше.

Так, число, яке найчастіше випадає у лотерею – 61. З 2015 по 2023 рік у понад 950 тиражах воно випадало аж 90 разів.

Думаєте, що відчути справжню свободу і відірватися на повну можна лише у Лас-Вегасі, Монте-Карло чи Монако? Завдяки диджиталізації насолодитися гемблінгом тепер можна всюди, де є інтернет. А щоб точно не натрапити на шахраїв, рекомендуємо надавати перевагу тільки ліцензійним онлайн-казино. Наприклад, перевіреному і надійному Vulkan Casino, що зібрав сотні популярних ігор на будь-який смак.