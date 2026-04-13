Користувачка Threads ann.podduieva своєю об’явою викликала бурхливе обговорення та купу кумедних жартів. Вона просто продавала iPhone, але з одним нюансом.

Чому об'ява про продаж iPhone викликала бурхливе обговорення?

Об'ява користувачки мала кілька епічних факторів, які роблять її схожою або на дуже жирний тролінг, або на невдалий фейк, або... на правду.

"Продаю iPhone 17 Pro 256 ГБ у помаранчевому кольорі. Ціна 50К", – почала своє оголошення користувачка. Далі вона описує характеристики моделі, а у кінці додає феноменальну фразу, яка і породила купу жартів на цю тему: "Телефон повністю функціональний, єдина проблема – розбите скло. Жодного дискомфорту в користуванні, окрім тріщин на екрані".

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.



Реакція мережі на об’яву

Креативні українці не залишили повідомлення про продаж телефону без уваги. У коментарях навіть відмітилися зірки, зокрема, ведучий Анатолій Анатоліч. Він написав жартома: "Продаю собаку. Вмерла минулого року, а так гарний пес".



Ось ще як користувачі жартують на цю тему:

"Продам гараж. Згорів правда. Жодного дискомфорту в користуванні";

"Продаю квартиру. Вона оформлена декілька років на інших людей, але жодного дискомфорту окрім нових власників. Стан ідеальний, повністю укомплектована всім необхідним";

"Продаю квашені помідори. Щоправда, вони з 2000 року. Але такі смачні. А запах який";

"Не битий, не крашений, жінка юзала";

"Ведучий на ваше весілля. Багаторічний досвід, чудова програма, цікаві конкурси. Єдиний нюанс – на свято не прийду";

"Продаю велосипед, немає колес та рами, а так жодного дискомфорту в користуванні";

"Продаю авто. Від авто лишилось 4 колеса, жодного дискомфорту в користуванні. Сів і поїхав".

І з такої веселої нагоди вирішили розповісти вам кілька цікавих фактів про iPhone. Деякі з них ви могли не знати. Наприклад, що кожен iPhone містить певну кількість золотого пилу – близько 0,034 грама, пише Medium. Золото – це чудовий провідник, який не піддається корозії, що робить його ідеальним для роз'ємів та схем материнських плат.

Майже у всій рекламі iPhone показують час 9:41 ранку. Це саме той час, коли Стів Джобс вперше представив iPhone на сцені у 2007 році.

У 2007 році Опра Вінфрі включила iPhone до свого відомого списку "Улюблені речі", закріпивши за ним місце як культурного явища. Підтримки Опри було достатньо для просування будь-якого продукту, але iPhone навряд чи була потрібна зіркова допомога.

Коли вийшов перший iPhone, технічні журналісти та блогери охрестили його "телефоном Ісуса". Це, звичайно, не було офіційною назвою Apple, а скоріше жартівливим способом описати майже релігійний запал, що оточував цей смартфон.

