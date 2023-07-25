Інцидент стався в районі Будгам. Відомо, що жінка втікала від своїх чоловіків, стверджуючи, що має намір побачитися з батьками.

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За словами наречених разом з жінкою працює ціла банда, зокрема декілька сватів. Їхніми жертвами зазвичай ставали багатії або люди, які могли віддати значну суму як посаг.

Як працювали "свати"

Так, один з наречених пригадав, як декілька місяців тому до нього не один раз приходила сваха і давала йому фотографію жінки.

Інший чоловік стверджував, що сваха забрала в нього два мільйони рупій під приводом одруження його сина з цією жінкою. Після цього вона втекла, проте гроші у результаті повернула, заявивши, що потрапила в аварію.

Ще одна історія: сват показав фото нареченої і чоловік погодився одружитися з нею. За декілька днів пара пішла до лікарні, звідки жінка втекла, а її чоловікові довелося все оплатити.

Потерпілий Мохаммад Альтаф сказав, що жінка та її спільники дали неправдиві адреси. А документи та посвідчення особи також були підроблені. Справжнє ім'я жінки досі не встановили.У зв'язку з цією справою декілька людей і адвокат звернулися до поліції. Правоохоронці розпочали ретельне розслідування.

Зауважимо, що у Замбії, що в Африці, відбулося одночасно найдивніше та найсумніше весілля. Річ у тім, що на ньому не було нареченого, він запізнився на церемонію. Тому його роль виконає молодший брат.