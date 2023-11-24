Такого висновку дослідники дійшли за допомогою давніх текстів.

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У них сам імператор казав: "Не називайте мене Господом, бо я леді".

Історичні хроніки також свідчать про його нестандартні стосунки: п'ять шлюбів, з яких:

чотири були з жінками,

один – з чоловіком, де він називав себе "дружиною, коханкою і королевою".

Хоча гендерна ідентичність Елагабала завжди була предметом дискусій, музей вирішив врахувати цей контекст у представленні імператора, відкриваючи новий погляд на його історію та гендерну самосвідомість.

Довідка. Імператор Елагабал, правив Римською імперією лише чотири роки – з 218 року до свого вбивства у 222 році. На момент смерті йому було 18 років. Історики вважають його суперечливою особою, а сучасники говорили про нього як про сексуально розбещеного.

Раніше ми писали, що на аукціоні продадуть легендарні листи французького імператора Наполеона І Бонапарта. Вони датують 1812 роком і оцінюються у сотні тисяч доларів. Серед них буде і той лис, в якому він описував випалену Москву.

А на аукціоні у Британії продадуть рідкісне меню з ресторану корабля "Титанік", який трагічно затонув 1912 року. Це меню знайшли в одязі одного із загиблих пасажирів.

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