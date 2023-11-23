Відео свого виживання ютубер опублікував на своєму каналі. Цей ролик зібрав понад 64 мільйони переглядів.

Дивіться також Як горіла Москва: на аукціон виставили легендарні листи Наполеона

Перед початком експерименту MrBeast закликав людей не намагатися повторити це.

Як чоловік прожив ці дні у труні

Перед тим як "вирушити в цю підземну подорож", чоловік одягнув костюм. Ютубер ліг у спеціальну труну, наповнену їжею та водою. Труну також оснастили труну камерами, щоб записувати відео та стежити за тим, щоб усе було гаразд. Згодом труну помістили у яму, а екскаватор скинув на неї 9 тонн землі.

Я довіряю своє життя цій труні на наступні сім днів,

– заявив ютубер.

Він зізнався, що найважчим для нього був саме психологічний тиск. Під час добровільного поховання він декілька разів плакав, зокрема, коли його випускали з труни. Але відомо, що він завершив своє тимчасове поховання неушкодженим.

Довідка. 25-річний чоловік став найпопулярнішим і найбагатшим YouTube-блогером у світі. Він заробляє від 3 до 5 мільйонів доларів на місяць доходу від реклами.

Чоловік 7 днів жив у труні: дивіться відео

Раніше у США відбулися вкрай незвичні поминки. Захід вирішили провести у нічному клубі, а труну з покійним поставили на танцпол.