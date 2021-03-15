Ілон Маск – "Технокороль", Зак Кіркхорн – "Майстер монет": у Tesla перейменували головні посади

Ілон Маск подав офіційну заяву до Комісії по цінних паперах та біржах США (SEC). В ній він змінив назви своєї посади та посади фінансового директора Зака Кіркхорна.

У понеділок, 15 березня, відомий винахідник Ілон Маск звернувся до Комісії по цінних паперах та біржах США (SEC). Генеральний директор Tesla Ілон Маск офіційно присвоїв собі та фінансовому директору компанії нові звання.

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Документ, опублікований на сайті SEC, вказує, що з понеділка Ілон Маск офіційно отримав титул "Технокороль", а Зак Кіркхорн відтепер – "Майстер монет". Згідно з текстом заяви, Маск і Кіркхорн збережуть свої позиції глави компанії та фінансового директора відповідно.

З 15 березня 2021 року титули Ілона Маска і Зака Кіркхорна змінені на Technoking of Tesla і Master of Coin відповідно. Ілон і Зак також збережуть свої посади головного виконавчого директора та фінансового директора,

– говориться в заявці.



Заява Ілона Маска до Комісії по цінних паперах та біржах США (SEC) щодо перейменування посад / Фото скріншот з сайту SEC