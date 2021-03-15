Илон Маск подал официальное заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В ней он сменил названия своей должности и должности финансового директора Зака Киркхорна.

В понедельник, 15 марта, известный изобретатель Илон Маск обратился в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Генеральный директор Tesla Илон Маск официально присвоил себе и финансовому директору компании новые звания.

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Документ опубликованный на сайте SEC, указывает, что с понедельника Илон Маск официально получил титул "Технокороль", а Зак Киркхорн отныне – "Мастер монет". Согласно тексту заявления, Маск и Киркхорн сохранят свои позиции главы компании и финансового директора соответственно.

С 15 марта 2021 года титулы Илона Маска и Зака Киркхорна изменены на Technoking of Tesla и Master of Coin соответственно. Илон и Зак также сохранят свои должности главного исполнительного директора и финансового директора,

– говорится в заявке.

Заявление Илона Маска в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о переименовании должностей / Фото скриншот с сайта SEC