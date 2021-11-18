Художниця створює мікроскопічні скульптури, які менші за грифель в олівці: фото
Джерело:mariecohydon
Малесенькі роботи французької мисткині дивують своєю детальністю. Жінка оформлює крихітні фігури птахів, які можуть поміститися на кінчику олівця.
Жінка з Франції на ім’я Марі Когідон самотужки навчилась створювати мікроскопічне мистецтво.
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У доробку мисткині – десятки крихітних фігурок, зроблених з ювелірною майстерністю.
З якими матеріалами працює КогідонМисткиня створює мікроскульптури з затверділого клею, ювелірного воску, людського волосся та акварельної фарби. Скульптурна робота проводиться за допомогою мікроскопа, міні-скальпеля, швейних голок та надзвичайно тонких голок для акупунктури.
Мікроскопічні композиції менші за грифель олівця / Фото Когідон
Жінка формує деталі міліметрових виробів, а потім склеює їх під мікроскопом. З першого разу вдається не все – іноді Когідон вимушена повторювати кропітку роботу понад 10 разів.
Сцени птахів, створені мною – це моя пристрасть. Це щоденна робота, тому що я маю змушувати своє тіло якомога менше тремтіти. На збірку простого дзьоба у мене може піти від кількох днів до тижня,
– написала жінка на своєму сайті.
Мікроарт мисткині / Фото Марі Когідон
Кожна скульптура має свою історію та особливості – пташки можуть злітати, сидіти чи займатися своїми справами.
Роботи мисткині зовсім крихітні – повна композиція сягає щонайбільше 2 міліметри.
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Марі почала займатися скульптурою в 2011 році. Найбільше жінка любить акцентувати увагу на дрібницях.
Окрім птахів, яких я обожнюю, я також роблю крихітні будиночки в 1 міліметр завтовшки, розміщені на вушках голок. Також я створюю веселі та дружні сцени, а нещодавно зробила графітові скульптури,
– додала Когідон.
Милі фігури на грифелі / Фото Марі Когідон
Крихітні скульптури птахів / Фото Марі Когідон
Крихітні скульптури птахів / Фото Марі Когідон
Крихітні скульптури птахів / Фото Марі Когідон