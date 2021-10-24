Художник змінює реальність завдяки піксельним малюнкам: фото веселого мистецтва

Шведський митець відмовляється вірити, що вулиця – це нудне та звичайне місце. Чоловік доповнює міські пейзажі яскравими піксельними картинками, які підіймають настрій перехожим та його фоловерам.

Вуличне мистецтво художника Йогана Карлгрена поєднує сіру буденність та яскравих героїв попкультури.

До теми Паперова реальність: митець вправно додає витинанки у навколишній світ

Мистецтво Карлгрена вдало взаємодіє з оточенням – піксельні картинки ніби оживають у реальному світі та привертають увагу перехожих.

Карлгрен поєднує піксельні картинки та звичайне оточення / Фото з інстаграму Карлгрена

Як художник створює пікселі

Митець не обмежується фарбою та папером – Карлгрен створює піксельних персонажів за допомогою унікальної техніки. Він виготовляє 8-бітні фігурки зі спеціального бісеру. Для того, щоб отримати водотривкий та плаский виріб, художник має:

Скласти бісер у картину

Закріпити його

Розплавити бісер за допомогою праски

В результаті яскраве зображення буде нелегко зіпсувати – картинка може перебувати під дощем та сонцем, не втрачаючи якості та яскравих фарб.

Кумедні герої доповнюють реальність

Митець створює зображення відомих постатей попкультури – мульт-героїв, персонажів кіно чи ігор.

Читайте також Дружній песик щодня чекає, щоб погратися зі своїм улюбленим листоношею: миле відео

На вуличних сходах тепер танцює Джокер, на набережній стоїть сумний Дарт Вейдер, з калюжі випливає акула з "Щелеп", а на газоні проростають хижі рослини з гри "Маріо".

Популярні персонажі оживають на звичайних вулицях / Колаж 24 каналу з інстаграму Карлгрена

Чоловік публікує свої витвори на сторінці в інстаграмі, а також продає їх у власному магазині. Фанатів творчості митця стає дедалі більше – на сторінку Карлгрена підписалося понад 140 тисяч осіб.