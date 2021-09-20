Художник відтворює обкладинки популярних музичних альбомів за допомогою Lego: цікава добірка

Ми вже неодноразово показували, як художники поєднують різні види мистецтва, і в результаті отримують щось нове, цікаве та унікальне. Один із них – Аднан Лотія, який відтворює обкладинки відомих музичних альбомів за допомогою деталей конструкторів Lego.

На перший погляд, це здається зовсім нескладним, але якщо роздивитися його роботи детальніше, стає зрозуміло, що для точного відтворення необхідно докласти чимало зусиль. Художнику доводиться шукати детальки рідкісних форм, і нашаровувати їх одна на одну безліч разів, щоб отримати справді схожий результат. Розваги 24 підготували для вас добірку з найцікавіших робіт Аднана Лотії.

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