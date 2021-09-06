Художник створює піксельні картини за мотивами відомих фільмів і серіалів: найцікавіші роботи
Джерело:інстаграм pixelgustavo
Художник та ілюстратор Густаво Візельнер працює з відеоіграми, а також створює картини у техніці піксель-арт. Саме цей стиль він вважає наріжним каменем фольклору комп'ютерних ігор.
За його словами, піксель-арт – це не просто графічний інструмент, а й форма мистецтва, яка може існувати окремо від відеогри. Саме тому він використовує його для малювання сюжетів за мотивами популярних фільмів та серіалів, і надає їм нового бачення.
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З картин Густаво на нас дивляться улюблені персонажі в образах вінтажних героїв 80-х років, і це надає їм особливого шарму. Розваги 24 підготували для вас добірку з 20 найцікавіших робіт художника. Насолоджуйтеся!
"Розповідь служниці"
"Зоряний шлях"
"Рік і Морті"
"Нарко"
"Зоряні війни"
"Леон"
"Дивні дива"
"Малефісента"
"Зоряні війни"
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"Гра престолів"
"Фарго"
"Доктор Хто"
"Пуститися берега"
"Бріолін"
"Гремліни"
"Сам удома"
"Маска"
"Ходячі мерці"
"Світ Дикого Заходу"
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