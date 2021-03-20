Художник об'єднує різних персонажів в одного героя: результат фантастичний

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Джерело:

інстаграм sandevil_sandh

Художник з Індонезії на ім'я Сандевіль Санд створив серію дивовижних ілюстрацій. У кожній з них він поєднав 2 героїв з популярних фільмів, які здавалося б не мають нічого спільного.

Часом художник показує абсолютно неочікувані комбінації, поєднуючи персонажа дитячого мультику та драматичного фільму. Цікаво було б подивитися кіно, у якому гратимуть ці дивовижні герої. Пропонуємо переглянути добірку найцікавіших поєднань від художника Сандевіля Санда.

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