Художник кумедно поєднує сцени з різних фільмів і серіалів: 20 несподіваних дуетів

12:39

У кожного з нас є улюблені фільми, мультики та серіали, і часто наші вподобання дуже відрізняються. Є чимало людей, яким однаково подобається моторошний фільм жахів і смішний дитячий мультсеріал. А що було б, якби їхні герої об'єдналися в одній стрічці?