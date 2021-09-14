Художник кумедно поєднує сцени з різних фільмів і серіалів: 20 несподіваних дуетів

14 вересня 2021 , 12:39
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Джерело:

інстаграм pixelfaker

У кожного з нас є улюблені фільми, мультики та серіали, і часто наші вподобання дуже відрізняються. Є чимало людей, яким однаково подобається моторошний фільм жахів і смішний дитячий мультсеріал. А що було б, якби їхні герої об'єдналися в одній стрічці?

Це питання поставив собі угорський цифровий художник під псевдонімом PixelFaker, і вирішив не просто уявити подібні дуети, а й проілюструвати їх. Він почав створювати кумедні колажі, поєднуючи в них, здавалося б, зовсім непоєднуваних героїв та сцени фільмів – наприклад, Рапунцель та Людину-Павука або ж Джокера і персонажів "Історії іграшок".

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Автор: Софія Гусєва