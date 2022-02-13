Хто це вигадав: добірка безглуздих речей, які продаються в інтернеті
Джерело:твітер The Worst Things For Sale
У світі є чимало дивних та незрозумілих речей, які хтось вигадав, а тепер продає в інтернеті. Однак, не так багато з них й справді полегшують життя, а більшість взагалі не мали б існувати.
Саме такі предмети збирають у твітері The Worst Things For Sale. Її автор, Дрю Фейрвезер, постійно переглядає асортимент інтернет-магазинів та публікує на своїй сторінці фото жахливих речей, які можна знайти у продажу. Це місце – збірник дивних речей, що можна подарувати не найприємнішій людині або ж другові, над яким дуже хочеться пожартувати.
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Фото з твітера The Worst Things For Sale
Щітка для котів у формі язика, яку потрібно тримати в роті
Фото з твітера The Worst Things For Sale
Прикраси для бороди
Фото з твітера The Worst Things For Sale
Футболка з кишенею для дитини
Фото з твітера The Worst Things For Sale
Взуття у вигляді риби
Фото з твітера The Worst Things For Sale
Альбом пісень "Як сказати коту, що ви вагітні"
Фото з твітера The Worst Things For Sale
Рюкзак для тварин
Фото з твітера The Worst Things For Sale
Чохол для телефону зі смаженою куркою
Фото з твітера The Worst Things For Sale
Подушка з капюшоном
Фото з твітера The Worst Things For Sale
Чипси зі смаком білого шоколаду
Фото з твітера The Worst Things For Sale
Крем для гоління з ароматом бекону
Фото з твітера The Worst Things For Sale
Туалетна підставка для планшета
Фото з твітера The Worst Things For Sale
Підсвітка для вій
Фото з твітера The Worst Things For Sale
Дитячий одяг для прибирання
Фото з твітера The Worst Things For Sale
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