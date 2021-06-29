Холодильник, який слідує за власником: Heineken представив робота, що доставляє пиво

Багатьом доводилося у спеку нести важкий холодильник з пивом та льодом. Компанія Heineken вирішила цю проблему.

Міжнародна пивоварна корпорація Heineken представила вуличний транспортер пива – B.O.T., що робить життя веселішим. Робот буде супроводжувати свого власника та доставляти пиво в холодильнику, щоб напій завжди був охолодженим.

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BOT виглядає як невеликий трактор, що має чотири маленьких колеса, два великих, датчики, камери зі штучним інтелектом, а також гучномовець, який дозволяє роботу вітати свого власника. Робот може перевозити 12 банок пива.

Куди б ви не пішли, ваш робот Heineken буде слідувати за вами

Варто зазначити, що BOT не надійде в продаж, тому що не є продуктом масового виробництва. Щоб отримати його, доведеться конкурувати з іншими – 1 липня Heineken вибере 20 переможців розіграшу, яким відправить робота. Участь у розіграші можуть взяти тільки жителі США старше 21 року на сайті Heineken.

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