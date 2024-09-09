Хлопець помітив свого двійника на знімку 1905 року: схожість вражає

Молодий британський художник був шокований, коли помітив вінтажну фотографію, зроблену 115 років тому. На ній хлопець побачив свого двійника.

Цікаво, що хлопець на світлині разюче нагадує самого Майкла, не лише рисами обличчя, а й вбранням.

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Попри те, що Майкл є молодим сучасним хлопцем, він іноді уявляє себе джентльменом із минулих років, одягаючись виключно у вікторіанський одяг 1800-х років і прикрашаючи своє житло предметами старовини. тепер художник каже, що тепер він розуміє, чому він відчуває себе зобов'язаним одягатися як житель вікторіанської епохи і уникати технологій ХХІ століття.

На чорно-білому знімку, зробленому 1905 року, зображено молодого чоловіка років 20, який сидить на стільці й дивиться на свою юну супутницю. Майкл зі Стокпорта, Великий Манчестер, пізніше поділився фотографією себе в тій самій позі, щоби продемонструвати разючу схожість.



Двійник Майкла / Фото michael_koropisz_artist



Сам Майкл / Фото michael_koropisz_artist

Я був приголомшений, коли зрозумів, що це не я, у нас однакове волосся, форма обличчя, ніс і почуття стилю в одязі. Коли я пошукав зображення в інтернеті, я зрозумів, що це не підробка і що фото зробили 115 років тому. Я завжди був одержимий епохою ХІХ століття, присвятивши їй свій гардероб і спосіб життя, і тепер, можливо, це через моє минуле життя,

– зізнався Майкл.

Тепер люди у соцмережах називають його "мандрівником у часі".