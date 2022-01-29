Хлопець переплутав тест на вагітність з тестом на COVID-19: курйозна реакція на новину коханої

Зворушливий момент оголошення звістки про майбутню дитину перетворився у курйозну історію, коли хлопець переплутав тест на вагітність з тестом на COVID-19.

Замість того, щоб зрадіти чи розчулитися, майбутній татусь злякався за здоров'я своєї коханої, поставивши себе у безглузду ситуацію. Про неї розповіла користувачка тіктоку Ханна Алексіс Грейс, яка й намагалася повідомити своєму партнерові Чарлі радісну новину.

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Дівчина опублікувала скриншоти курйозної переписки з коханим. Ханна надіслала йому фото позитивного тесту на вагітність, додавши, що зрозуміла, чому вона погано почувається.

Спантеличений партнер, уточнив чи дівчина не жартує, і отримав негативну відповідь: "Ні, мене буквально трусить. Я панікую". Це можна було трактувати по-різному, тож чоловік не здогадався про помилку. Також він запитав, чи знає про позитивний тест хто-небудь, і Ханна відповіла, що розказала двом подругам.

Негативна реакція коханого встигла засмутити дівчину, але вона все зрозуміла, коли отримала наступне повідомлення.

Все добре, не панікуй. Нам лише доведеться самоізолюватися на 10 днів,

– написав хлопець.

Лише тоді Ханна вирішила уточнити, що саме на фото, яке вона надіслала йому. "Чарлі, я вагітна", – пояснила дівчина.

Курйозне відео стало вірусним у тіктоці. За 4 дні його подивилися понад 33 мільйони разів. Користувачів мережі дуже розсмішила помилка хлопця:

"10 днів ізоляції? Спробуйте 18 років";

"Ох, це триватиме довше ніж 10 днів, любі";

"COVID справді дістався всюди";

"10 днів ізоляції – це блискуче. Вітаю вас обох";

"Це насправді змусило мене сміятися вголос".

Пізніше Ханна опублікувала ще одне відео, де показала, як Чарлі відреагував на вагітність. Хлопець написав, що дуже кохає її та завжди буде підтримувати. Він додав, що почувається дуже щасливим і переконаний, що все буде добре.